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В Белове сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отметили свой праздник

Подразделения по делам несовершеннолетних — важное звено системы профилактики, которое способно выявить обстоятельства, негативно влияющие на развитие отдельно взятого ребенка, оказать помощь в его становлении как полноценного гражданина страны, члена общества.

С целью сохранить и обезопасить жизни детей инспекторский состав по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Белово проводит огромную работу по работе с детьми и молодежью - ежедневно проводя лекции в школах, детских домах, лагерях и семьях. Только за текущий год проведено более 200 профилактических бесед и лекций на различные темы с подростками и их родителями.

Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних носит универсальный характер и требует не только высокого профессионализма, и решительности, но и немалых педагогических навыков. Фактически, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних осуществляют не просто контроль за несовершеннолетними, уже совершившими те или иные правонарушения, они контролируют и выполнение своих обязанностей родителями в отношении детей, проводят профилактические просветительские мероприятия, предотвращая вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, осуществляют защиту прав несовершеннолетних в ситуациях, когда родители ребёнка уклоняются от выполнения своих обязанностей.

Задачи эти трудные, но крайне важные. Инспектор ОДН должен обладать высокими профессиональными качествами, психологической устойчивостью, знанием детской и подростковой психологии, тесно работая с подростками и их родителями, предотвращая тем самым повторность правонарушений, формируя у подростков понятие чувства нравственности, ответственности и патриотизма.  Ежегодно сотрудники подразделения организуют для детей из малоимущих семей и попавших в трудную жизненную ситуацию благотворительные акции, проводя развлекательные игры, праздники, даря детям радость и подарки, что является дополнительным фактором скорейшей социальной реабилитации детей.

Так, начальник ОДН Линейного отдела майор полиции Кристина Леоненко считает своим долгом своевременно защитить и предостеречь детей от пагубного воздействия и влияния многих негативных факторов, встречающихся на пути его развития. Работа в ОДН является фактически призванием, а не просто службой.

С профессиональным праздником весь инспекторский состав подразделений по делам несовершеннолетних поздравляет начальник линейного отдела МВД России на станции Белово Дмитрий Моргун, с пожеланиями крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и карьерного роста! Общественный совет при ЛО МВД России на ст. Белово присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам ОДН самого главного – здоровья, удачи и терпения в службе.

 

Фото: ЛО МВД России на ст. Белово

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
01/06/2023
Общество
Белово
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