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В Белове транспортные полицейские провели акцию «Один день в патрульно-постовой службе полиции»

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с представителями структурных подразделений железной дороги и Управления молодежной политики администрации Беловского городского округа провели на железнодорожном вокзале станции Белово экскурсию для студентов Кузбасского многопрофильного техникума, в ходе которой показали и рассказали, как обеспечивается правопорядок на объектах транспорта и безопасность транспортной отрасли.

На железнодорожном вокзале студентов встретили сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции. Учащимся первого курса показали маршрут патрулирования, рассказали о задачах, которые выполняют сотрудники, а затем наряд ППС приступил к проверке поезда. Транспортные полицейские также напомнили слушателям об опасности нарушения правил поведения на железной дороге, в том числе недопустимости использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути, привели примеры последствий невыполнения требований безопасности.

В ходе экскурсии старший инспектор по делам несовершеннолетних Марина Комарова рассказала студентам о кибербезопасности, о том, как не стать жертвой мошенников в сети интернет, какие приемы используют создатели злоумышленники в виртуальном мире, о технике и методах социальной инженерии. Важная информация была адресована тем, кто дистанционно оплачивает услуги, приобретает товары или получает стипендии и социальные выплаты на банковские карты, пользуется возможностью онлайн-оформления билетов на транспорт.

Технолог железнодорожного вокзала Александр Афиногентов продемонстрировал работу "Умного вокзала" и рассказал о работе информационных экранов, а также о действиях сотрудников подразделений железной дороги.

В линейном отделе МВД России на станции Белово гости увидели галерею героев Российской Федерации - сотрудников органов внутренних дел, а также познакомились с работой эксперта-криминалиста по поиску и изъятию следов и объектов для криминалистических исследований.

Заместитель начальника линейного отдела подполковник внутренней службы Виктор Понамарев провел с ребятами беседу на тематику патриотизма, о том как важно формировать в себе такие качества, как честь, мужество и добропорядочность, развивать чувство патриотизма и верности Родине. Он рассказал о правилах приема на службу в органы внутренних дел и об обучении в высших учебных заведениях системы МВД России, остановился на специфике деятельности различных подразделений транспортной полиции.

Специалист отдела психологической помощи подросткам и молодежи Управления молодежной политики и член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Алена Брежнева выразила огромную признательность за интересную и полезную встречу и отметила важность работы с молодежью и возможность познакомиться с деятельностью стражей порядка. Участие в подобных акциях способствует повышению правовой грамотности подростков и молодежи, формированию правопослушного поведения.

 

Фото:  (ЛО) МВД России

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Общество
Белово

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