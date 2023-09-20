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В Белове транспортные полицейские провели акцию по профилактике преступлений в сфере кибермошенничества

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово провели акцию по профилактике преступлений в сфере кибермошенничества для студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета.

Майор полиции Кристина Леоненко и старший лейтенант полиции Марина Комарова рассказали студентам как в сети интернет не стать жертвой мошенников, какие приемы используют создатели фишинговых сайтов, о технике и методах социальной инженерии. Транспортные полицейские довели информацию о мерах безопасности до учащихся, которые дистанционно оплачивают услуги, приобретают товары или получают стипендию и социальные выплаты на счет в банке, разъяснив им порядок действий в подозрительных ситуациях.

Студентам юридического факультета транспортные полицейские рассказали о правилах приема на службу в органы внутренних дел и задачах, стоящих перед сотрудниками, которые обеспечивают правопорядок и безопасность транспортной отрасли.

Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, доцент кафедры гуманитарных наук Елена Комарова выразила признательность сотрудникам транспортной полиции за интересную и полезную встречу и возможность познакомиться с деятельностью стражей порядка.

  Фото: ЛО МВД России на станции Белово

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kuzbassnews.ru
20/09/2023
Образование
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Белово
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