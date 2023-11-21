В Белове транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Железная дорога - не место для игр!»

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с представителями структурного подразделения железной дороги провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на объектах транспорта.

В ходе встречи инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Надежда Каменева рассказала школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Дети узнали как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на путях в неустановленном месте. Также школьники приняли участие в викторине «Осторожно поезд», в ходе которой изучили сигналы светофоров и места безопасных переходов железнодорожных путей.

Специалист по охране труда Наталья Подсохина продемонстрировала детям работу "Умного вокзала" и познакомила с работой информационных экранов. В завершении встречи подросткам вручили памятки о правилах поведения на объектах транспорта.

Фото: ЛО МВД на транспорте