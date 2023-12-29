В Белове транспортные полицейские совместно с членами Общественного совета поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра «Теплый дом»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники линейного отела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членами Общественного совета навестили воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый Дом».

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом, и провели развлекательную программу, организовав ребятам настоящий праздник с играми и конкурсами, в ходе которой ребятишки с огромным интересом играли в различные игры, танцевали, водили хороводы и участвовали в викторинах.

Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Яна Кузюкова, ежегодно участвуя в акции "Полицейский Дед Мороз" в роли снегурочки, подарила воспитанникам массу положительных эмоций веселой развлекательной программой. Улыбки и смех детей создавали праздничное настроение, и, конечно же, ни один ребенок не остался без праздничного подарка.

В завершение праздника со словами благодарности к транспортным полицейским обратилась директор «Теплого дома», член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, Александра Петрова: «Уже на протяжении 15 лет сотрудники линейного отдела проводят подобные встречи, оказывают всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что является дополнительным фактором скорейшей социальной реабилитации детей. У воспитанников подобные мероприятия вызывают массу ярких, незабываемых эмоций», которые с нетерпением ждут новых встреч.

Путешествие Полицейского Деда Мороза и Снегурочки продолжается. На территории обслуживания ЛО МВД России на станции Белово для детей из семей попавших в трудную жизненную ситуацию сотрудники отделения по делам несовершеннолетних вместе с новогодними персонажами дарят сладкие подарки, наборы с продуктами питания и напоминают о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Фото: ЛО МВД России на станции Белово