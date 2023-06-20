В Белове транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже деталей конструкции вагона

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово задержали 30-летнего бывшего работника одного из железнодорожных предприятий, который в ночное время незаконно проник на территорию, где раньше работал и похитил железнодорожные детали.

Как установили оперативники, злоумышленник вынес с территории организации железнодорожные накладки, а также детали, соединяющие основные части вагона (буксовый узел и боковую раму). Похищенное мужчина спрятал возле находящихся рядом гаражей, рассчитывая в дальнейшем его продать. Транспортному предприятию причинен ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

В отношении фигуранта следственным отделением ЛО МВД России на станции Белово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Ранее подозреваемым уже было совершенно аналогичное преступление с того же транспортного предприятия в составе группы лиц. На тот момент работая мастером вагоносборочного участка, злоумышленник похитил тормозные колодки в количестве девяноста пяти штук, которые также намеревался продать, но был задержан сотрудниками транспортной полиции. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу), расследование которого на сегодняшний день завершено.

Фото: ЛО МВД на транспорте