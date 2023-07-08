В Белове Всероссийский День семьи, любви и верности встречает династия транспортных полицейских

Евгений и Наталья Захваткины познакомились осенью 2018 года, когда Евгений, продолжая династию, стал оперативным сотрудником линейного отдела МВД России на станции Белово. Наталья на тот момент была следователем следственного отделения. Спустя 3 года их сердца соединились, а в августе 2021 года в семье Захваткиных произошло еще одно важное событие - родился сын Михаил.

Любовь, взаимоуважение и чувство юмора позволяют преодолевать все встречающиеся на пути семьи препятствия. «Считаю очень важным не терять в отношениях романтики, любить и ценить друг друга» - отмечает Наталья. «И держаться друг за друга», - добавил Евгений.

Основателем династии Захваткиных был дедушка Евгения - Григорий Захваткин, в далеком 1970 году он начал свою карьеру милиционера с должности инспектора детской комнаты милиции Беловского ЛОВД. Затем Григорий Васильевич нашел себя в должности инспектора уголовного розыска, позже возглавил это подразделение. На заслуженный отдых Григорий Захваткин ушел в 1995 году, передав эстафету мужественной профессии Олегу - отцу Евгения. Олег Захваткин пришел в транспортную милицию в 1994 году, поступил на должность оперуполномоченного отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Затем Олег Григорьевич перешел на работу следователем, через девять лет был назначен заместителем начальника следственного отделения при Беловском ЛОВД. В отставку вышел с должности начальника следственного отделения линейного отдела.

Все эти годы рядом с Олегом Григорьевичем была жена - Оксана Дмитриевна, ныне действующий сотрудник отделения по работе с личным составом ЛО МВД России на станции Белово. Их сердца вместили искреннюю любовь друг к другу и беззаветную преданность Родине. Они вместе пережили все перипетии нелегкой профессии стража правопорядка и остались при этом достойным главой семьи и любящей женой, заботливой матерью.

Третьим звеном династии Захваткиных стал сын Олега и Оксаны - Евгений Олегович. После обучения в юридическом вузе и службы в вооруженных силах Евгений профессию долго не выбирал. По примеру деда и отца старший лейтенант полиции Евгений Захваткин служит в отделе по борьбе с преступными посягательствами на грузы. И кто знает, возможно, подрастающий сынишка Евгения и Натальи продолжит династию транспортных полицейских.

Большую семью Захваткиных объединяет одно – они посвятили свои жизни служению Родине, носили или продолжают носить погоны. Со словами искренней признательности за верность семейным традициям и выбранной профессии с пожеланиями крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, душевного равновесия и уверенности в завтрашнем дне к представителям династии ЛО МВД на станции Белово обратился представитель общественного совета при линейном отделе подполковник милиции в отставке Николай Кутко.

Фото: ЛО МВД на транспорте на станции Белово