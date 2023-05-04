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В Белове состоялся финал областного турнира по лазертагу среди юнармейских отрядов

В рамках турнира прошло три отборочных игры, в которых приняли участие более 60 команд в двух возрастных группах – 10-12 лет и 13-14 лет. В финале приняли участие команды, занявшие первое и второе места в своей возрастной группе. В соревнованиях участвовали и ребята из команды «Барс» Тяжинского муниципального округа, занявшие первое место в отборочном туре.
В возрастной группе 10-12 лет победу одержал отряд ПВСЦ «Разведчик» (Беловский ГО). На втором месте отряд «Спецназ» (город Новокузнецк), и третье место досталось ребятам из отряда «Служу России!» (город Осинники).
В возрастной группе 13-14 лет победили юнармейцы из отряда «Барс» (Тяжинский МО). Второе место занял отряд «Красные береты» (город Новокузнецк). На третьем месте – отряд ПВСЦ «Разведчик» (Беловский ГО).

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kuzbassnews.ru
04/05/2023
Спорт
Белово
Новокузнецк
Осинники
Тяжин
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