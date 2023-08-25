В Белово транспортные полицейские задержали подозреваемого в серии хищений сотовых телефонов

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово задержали ранее привлекавшегося девять раз к уголовной ответственности за аналогичные преступления 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж мобильных телефонов.

Транспортными полицейскими установлено, что мужчина по одной и той же схеме противоправной деятельности проникал на территории железнодорожных предприятий и в первом случае похитил телефон, оставленный заряжаться в столовой организации, а во втором – присвоил другой электронный гаджет, находившийся в приоткрытой кабинке душевого отделения. Добытое незаконным путем имущество злоумышленник сдал в ломбард, где его и изъяли правоохранители. После окончания необходимых следственных действий телефоны будут возвращены законным владельцам.

Сотрудниками ЛО МВД России на станции Белово в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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