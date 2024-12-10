В Беловском муниципальном округе Кузбасса ликвидирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов

Несанкционированная свалка, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях села Поморцево Беловского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, была выявлена инспекторами Россельхознадзора в июле 2024 года. Так, в ходе выездного обследования на предмет соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации было зафиксировано захламление на общей площади 0,0904 га.

В целях оперативного реагирования ведомством направило в адрес муниципального образования информационное письмо. Кроме того, соответствующие сведения были направлены в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения вопроса о понуждении правообладателя к ликвидации несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов и ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

В результате 3 декабря 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора получены сведения, свидетельствующие о ликвидации на земельном участке, находящемся в ведении муниципалитета, захламления и приведении его в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования и введения в оборот.