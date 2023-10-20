В библиотеках Кузбасса пройдут творческие встречи с российскими писателями

2 и 3 ноября в образовательных учреждениях и библиотеках Кузбасса пройдут творческие встречи с писателями в рамках Всероссийского литературно‑просветительского проекта «Большая страна – Большая книга».

«Большая страна – Большая книга» – это уникальный литературно-просветительский проект, который знакомит российских читателей с лучшими представителями современной отечественной литературы, финалистами и победителями престижной Национальной литературной премии «Большая книга». Литературная премия «Большая книга» учреждена в ноябре 2005 года для поиска и поощрения авторов произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру страны.

С 2008 года проект «Большая страна – Большая книга» успешно реализован в 65 субъектах Российской Федерации. В 2023 году участие в нем принимают 4 региона - Кемеровская область – Кузбасс, Ульяновская, Тульская и Новосибирская области. Проект поддержан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, региональный партнером проекта выступает Государственная научная библиотека Кузбасса им.В.Д.Федорова.

Кузбасс посетят: Руслан Козлов - писатель, журналист, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2022), заместитель директора региональных проектов благотворительного фонда «Российский фонд помощи (Русфонд)», Роман Сенчин - прозаик, литературный критик, член Совета экспертов и лауреат Национальной литературной премии «Большая книга» (2015), лауреат премии правительства России в области культуры (2012), Алексей Сальников - писатель, поэт, трижды финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2017, 2019, 2023), Татьяна Стоянова – поэт и куратор Всероссийского литературно-просветительского проекта «Большая страна – Большая книга».

Кузбассовцы, любители и почитатели современной отечественной литературы, смогут познакомиться с новыми произведениями мастеров слова, их размышлениями, узнать, какие самые яркие литературные тренды и события сегодня, сориентироваться в огромном потоке книг и получить ценные советы от литераторов.

В каждый из дней состоятся по 3 творческих встречи:

2 ноября в 14.00 - в Кемеровском государственном университете (г. Кемерово, ул. Красная, 6): «Большая страна – Большая книга» в Кузбассе»: встреча молодежи с Романом Сенчиным, Алексеем Сальниковым и Татьяной Стояновой.

2 ноября в 14.00 - в Институте развития образования (г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3): творческая встреча с Русланом Козловым.

2 ноября в 18.00 - в Кузбасском центре искусств (г. Кемерово, просп. Советский, 40): «Большая страна – Большая книга» в Кузбассе»: встреча профессиональных и самодеятельных литераторов Кузбасса с Русланом Козловым, Романом Сенчиным, Алексеем Сальниковым и Татьяной Стояновой .

3 ноября в 10.30 - в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Фёдорова (г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19): «Большая страна – Большая книга» в Кузбассе»: встреча с Русланом Козловым, Романом Сенчиным, Алексеем Сальниковым.

3 ноября в 14.00 - в Кузбасском колледже культуры и искусств им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона (г. Кемерово, ул. Карболитовская, 11): творческая встреча молодежи с Романом Сенчиным.

3 ноября в 14.00 - в Библиотеке городских историй г.Кемерово (г. Кемерово, ул. Весенняя, 7): творческая встреча кемеровчан с Русланом Козловым и Алексеем Сальниковым.

Вход на творческие встречи бесплатный.

Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова