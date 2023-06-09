В Центре управления регионом Кузбасса прошел прямой эфир, темой которого стали социальные выплаты семьям с детьми

Кому они положены и как их оформить, рассказали управляющий региональным Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Людмила Бабичук и Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Валентина Богатенко.

Какие выплаты предусмотрены при рождении ребенка? Может ли пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получать кто-то другой, если маме нужно выйти на работу? Какие выплаты положены детям мобилизованных? На какой срок и в каком размере назначается единое пособие? Ответы на эти вопросы прозвучали в ходе прямого эфира.

«Я в декрете, моей дочке скоро будет годик. Планирую выйти на работу. Буду ли я получать пособие по уходу за ребенком?» – спрашивает в соцсетях жительница Кузбасса. Людмила Бабичук пояснила, что если женщина будет работать полный рабочий день, то пособие по уходу за ребенком выплачиваться ей не будет. Но есть нюанс в законодательстве, женщина может работать неполный рабочий день или работать из дома. Тогда нужно определиться с работодателем: если она будет половину дня работать, а оставшееся время ухаживать за ребенком, то ей будет выплачиваться заработная плата за фактически отработанное время, и пособие по уходу за ребенком будет сохранено.

Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Валентина Богатенко рассказала о совместной работе с Отделением Социального фонда России по Кемеровской области, которая идет в рамках подписанного в апреле этого года соглашения о взаимодействии. Она поделилась практикой рассмотрения обращений кузбассовцев, которые по тем или иным причинам получили отказ в выплате пособий. Все обращения рассматриваются оперативно. Иногда сам заявитель допускает неточности или предоставляет не весь пакет документов.

Валентина Богатенко рассказала о примере совместной работы: совсем недавно многодетную маму с четырьмя детьми перевезли из другого города и разместили в кризисном центре. Семья находилась в социально опасном положении, необходимо было скрывать ее местонахождение от супруга женщины, а все документы остались по месту регистрации. После обращения уполномоченного по правам ребенка Социальный фонд оперативно перевел получение пенсии женщины и детских пособий на адрес кризисного центра. Маме уже не нужно беспокоиться, на какие деньги жить в другом городе.

В ходе прямого эфира управляющий региональным Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Людмила Бабичук ответила более чем на 20 вопросов. Были и вопросы, посвященные использованию материнского капитала. Пользовательницы соцсетей спрашивали, можно ли потратить маткапитал на приобретение жилья, если ребенку исполнился всего год. Распорядиться средствами МСК на приобретение жилья можно, когда ребенку исполнится 3 года, отметила Людмила Бабичук. Но не дожидаясь этого возраста можно направить их на первоначальный взнос или на погашение кредита, выданного на приобретение жилья. Кроме того, средства материнского капитала можно тратить одновременно на разные нужды – и на обучение, и на жилье, и на ежемесячные выплаты.

Напоминаем, что за получением многих видов социальной поддержки можно обратиться дистанционно, через личный кабинет на портале Госуслуг, можно подать заявление в МФЦ, прийти в одну из 36 клиентских служб ОСФР по Кузбассу. Интересующую информацию можно получить по телефону горячей линии регионального Отделения Социального фонда России: 8-800-200-10-02.

Фото: ОСФР