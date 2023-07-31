В Чебулинском лесничестве введен карантинный фитосанитарный режим

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует, что в связи с выявлением в Чебулинском лесничестве Кемеровской области – Кузбасса карантинных объектов - уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) и черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv) приказами Управления от 25.07.2023 № 63 и № 64 на территории урочища Мурюкское Николаевского участкового лесничества Чебулинского лесничества на площади 53726 га. установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, согласно которому владельцам, пользователям и арендаторам лесных угодий, хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов хвойных пород в установленной карантинной фитосанитарной зоне запрещается:

- вывоз неокоренного круглого леса деревьев хвойных пород;

- вывоз лесоматериалов из деревьев хвойных пород, зараженных карантинным объектом – уссурийским полиграфом (Polygraphus proximus Blandford);

- складирование деловой древесины хвойных пород вне специально отведённых мест;

- захламление порубочными остатками и отходами лесопиления лесосек, складов и производственных площадок в течение безморозного периода.

Вывоз подкарантинной продукции из установленной карантинной фитосанитарной зоны и перемещение её в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, выдаваемым Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу.

Установленные карантинные фитосанитарные меры распространяются на растения-хозяева, посадочный материал, лесоматериалы и упаковочные материалы и обязательны для исполнения владельцами, пользователями и арендаторами лесных угодий, хозяйствующими субъектами, осуществляющими переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов хвойных пород.

Уссурийский полиграф - опасный инвазивный вредитель-дендрофаг, который повреждает пихту (разные виды, в основном это пихта цельнолистная), реже ель, лиственницу и кедр. Процесс заселения растений-хозяев в местах инвазии начинается с того, что имаго уссурийского полиграфа выбирают ослабленные, а затем и здоровые растения-хозяева. Поврежденные растения-хозяева выделяют живицу с целью защиты, и вскоре имаго погибают. Уссурийский полиграф также является переносчиком фитопатогенного гриба Grosmanniа aoshimaе. В результате растение-хозяин инфицируется грибным возбудителем и на месте инфицирования развивается некроз. В случае, если попытки заселения продолжаются, ствол оказывается окольцованным некрозами, растение-хозяин теряет способность противостоять инфекции и вскоре становится полностью заселенным уссурийским полиграфом. После чего оно погибает, и из погибшего дерева разлетаются имаго нового поколения, разнося фитопатогенный гриб.

Черный сосновый усач - один из наиболее распространенных технических вредителей древесины хвойных пород, Повреждает все виды сосен, включая кедровые, ель, пихту, лиственницу. Заселяет чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья. В очагах массового размножения может развиваться без видимых признаков ослабления деревьев. Размножается также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения. Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», направленные к центру ствола. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования.