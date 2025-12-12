В чем опасность электронных сигарет, вейпов, кальянов?

В последние годы растет количество людей, пристрастившихся к электронным сигаретам, вейпам, продуктам нагревания табака, кальянам. Многим кажется, что данные формы курения безобидны для здоровья. Электронные сигареты не вырабатывают едкого дыма, но именно поэтому многие люди, переходя с обычных сигарет на электронные, начинают курить значительно больше, считая электронные изделия безвредными. В реальности дело обстоит вовсе не так! Никотин, каким бы способом он ни проникал в организм, наносит ему непоправимый вред.

Врачи наблюдают негативные последствия курения вейпов, включая болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания, рассказал Дмитрий Макаров, заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На сегодняшний день накопилась внушительная доказательная база о вреде парения (курения) на организм человека. Ряд исследований продемонстрировали, что аэрозоли, содержащиеся в вейпах, даже при отсутствии в них никотина, вызывают воспалительные реакции в легких, и при регулярном употреблении разрушают их.

Смеси для вейпов содержат вещества, разрешенные в пищевой промышленности, но их сочетание и нагревание приводит к образованию новых токсичных веществ. В качестве яркого примера можно привести такое химическое вещество как диацетил — ароматизатор, который часто добавляют в карамель, попкорн, молочные продукты и заправки для электронных сигарет. В продуктах питания это вещество безвредно, но при испарении и контакте с лёгкими оно крайне опасно. Это вещество может влиять на ДНК и вызывать канцерогенный эффект.

Под воздействием диацетила, альвеолы лёгких повреждаются, покрываются рубцами, утолщаются. В результате у курильщика электронных сигарет сужаются дыхательные пути, появляется постоянный кашель, одышка, хрипы – развивается так называемая «болезнь вейперов». Вейпы могут вызывать болезни и даже смерть у пациентов с заболеваниями органов дыхания.

Вейпы привлекательны для детей и подростков, особенно из-за их имиджа как красивых и безопасных игрушек. Часто от вейперов-подростков (и даже от их родителей) можно услышать фразу о том, что дым от электронных сигарет — это лишь безвредный пар, своеобразная ингаляция. Но в отличие от пара (газообразной формы жидкости), вейпы вырабатывают аэрозоль. Внешне похожий на простой пар, он содержит крошечные жидкие и твердые частицы в составе заправки – глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, никотин.

Единственный путь перестать вредить своему здоровью – это полный отказ от употребления никотиносодержащей продукции, а не замена одного вида на другой. Последствия любого способа курения опасны для здоровья.

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья