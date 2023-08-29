В честь Дня шахтера в Тяжинском округе прошли познавательные программы, мастер-классы и выставки

Тематические мероприятия провели специалисты сельских учреждений культуры. В Новоподзорновском сельском Доме культуры для ребятишек организовали встречу с бывшим шахтером Юрием Мубиновичем Мамлеевым.

В Листвянском СДК состоялась беседа с элементами игровой программы «Шахтер – гордость Кузбасса». Ребята узнали, что собой представляет шахта, и что лифт, с помощью которого шахтеры спускаются под землю, называется клетью. Ведущая рассказала детям об ученом Петре Чихачеве, который дал название Кузбассу, а также о том, как Михайло Волков в 1721 году открыл месторождение каменного угля. Затем ребятишки посмотрели мультфильм «Все профессии нужны, все профессии важны» – о нелегком шахтерском труде.

Специалисты Преображенского сельского Дома культуры и библиотеки оформили иллюстративно-книжную выставку «Шахтерская слава – шахтерская честь». В Старо-Урюпском СДК открылась информационная выставка «Кузбасс – шахтерский». Посетители познакомились с основными этапами развития угольной промышленности Кузбасса. На ребят произвела большое впечатление история о собаке Ляльке, которая всю свою жизнь была рядом с шахтерами. Дворняжка вместе с ними спускалась в забой, не пропустив ни одного рабочего дня. Под землей она охраняла еду горняков от крыс и предупреждала бригаду об опасности. Шахтеры установили собаке-горняку памятник с надписью: «Годы собачьей верности, 1997-2014. Шахта «Первомайская».

Специалисты Итатского городского Дома культуры провели для детей и подростков игровую программу «Мы славим шахтерский труд». Детские познавательные программы состоялись в Кубитетском, Акимо-Анненском и Тяжино-Вершинском сельских Домах культуры.

Специалисты Нововосточного СДК и библиотеки провели для детей беседу «Профессия шахтера». Также ребятишки приняли участие в мастер-классе «Поделка из пластилина и бросового материала». Работники Георгиевского сектора Даниловского СДК и сельской библиотеки пригласили подростков и молодежь на информационный час «Шахтерская слава идет по земле».