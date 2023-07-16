В честь профессионального праздника кузбасские металлурги отмечены областными наградами

День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля. В преддверии профессионального праздника заслуженные награды в Кузбассе получили 155 человек — ветераны отрасли и работники металлургических предприятий региона. «Металлургический комплекс Кузбасса — крупнейший в стране, в нем трудятся более 36 тысяч высококвалифицированных специалистов. За прошедшие пять лет в сложных условиях разных мировых вызовов — пандемии, жесткого санкционного давления, разрыва логистических связей — металлургические предприятия нашего региона не прекращали модернизацию производства и выпуск новых видов продукции», — отметил губернатор Сергей Цивилев. Фото: пресс-центр правительства Кузбасса