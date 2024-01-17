В декабре 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 6,8 тыс. м3 и 154,8 тонны лесоматериала подготовленного для экспорта из Кузбасса, что ниже на 3,5%, чем объем лесоматериалов, экспортированный в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной импортер- Китайская Народная Республика — 4219,88 м3 и 154,8 т. Также пиломатериал вывозился, в Социалистическую Республику Вьетнам — 2010 м3 и в Республику Таджикистан — 550 м3. Лесопродукция в качестве крепежного материала экспортировалась в Казахстан — 12,264 м3, в Литву — 2,4 м3 и в Узбекистан — 0,034 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. Пробы исследованы в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдан 301 фитосанитарный сертификат.