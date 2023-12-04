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В День Неизвестного солдата в Тяжинском округе прошли митинги, акции, часы памяти

В поселке Тяжинский у мемориала воинов погибших на фронтах Великой Отечественной войны состоялся митинг. Заместитель председателя Правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Павлович Ильин, представители администрации Тяжинского муниципального округа, предприятий и организаций почтили память без вести пропавших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Евгения и Павел Данилковы исполнили тематическую песню.
В Итатском городском Доме культуры на базе модельной библиотеки семейного чтения прошел митинг-реквием «Великого мужества вечный урок». В Новоподзорновском сельском Доме культуры состоялся информационный час «Шел солдат во имя жизни». Специалисты Тяжино-Вершинского СДК провели для детей познавательную программу «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В Старо-Урюпском сельском Доме культуры состоялся час мужества «Под курганом спит неизвестный солдат». Специалисты Октябрьского СДК и библиотеки провели час памяти «Живут герои в памяти народа».

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kuzbassnews.ru
04/12/2023
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