В День Неизвестного солдата в Тяжинском округе прошли митинги, акции, часы памяти

В поселке Тяжинский у мемориала воинов погибших на фронтах Великой Отечественной войны состоялся митинг. Заместитель председателя Правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Павлович Ильин, представители администрации Тяжинского муниципального округа, предприятий и организаций почтили память без вести пропавших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Евгения и Павел Данилковы исполнили тематическую песню.

В Итатском городском Доме культуры на базе модельной библиотеки семейного чтения прошел митинг-реквием «Великого мужества вечный урок». В Новоподзорновском сельском Доме культуры состоялся информационный час «Шел солдат во имя жизни». Специалисты Тяжино-Вершинского СДК провели для детей познавательную программу «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В Старо-Урюпском сельском Доме культуры состоялся час мужества «Под курганом спит неизвестный солдат». Специалисты Октябрьского СДК и библиотеки провели час памяти «Живут герои в памяти народа».