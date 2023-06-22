В День памяти и скорби в Тяжинском округе прошли патриотические акции

Во всех поселениях муниципалитета состоялись церемонии возложения цветов к памятникам воинам-землякам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, вспоминали и тружеников тыла. Жители округа присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания», посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Специалисты Тяжинской библиотеки имени Н.И. Масалова провели для жителей окружного центра патриотическую акцию «День памяти и скорби». Участники акции узнали о числе ушедших и не вернувшихся с войны воинов-тяжинцев. Библиотекари рассказали землякам о Бороковском детском доме, куда в 1942 году привезли ребятишек, эвакуированных из блокадного Ленинграда, а также об эвакуационном военном госпитале, располагавшемся в здании Тяжинской школы.

Накануне специалисты сельских Домов культуры Тяжинского округа совместно с волонтерами культуры и работниками сельских библиотек приняли участие в акции по благоустройству памятных мест и навели порядок на территории памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.