В День среднего профессионального образования в Кемерове отмечены наградами работники и студенты системы СПО

За высокий профессионализм и значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов заместителю директора Тяжинского агропромышленного техникума по методической работе Наталье Викторовне Клагиш присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Студент ТАПТ 4 курса Захар Сыров награжден Благодарностью Министерства образования Кузбасса за проявленное трудолюбие, выдающиеся успехи в учёбе, творчестве и активную жизненную позицию.

За добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов для экономики региона и высокий профессионализм Почётной грамотой Министерства образования Кузбасса отмечена молодой специалист, преподаватель общеобразовательных дисциплин Тяжинского агропромышленного техникума Ирина Сергеевна Короткова.