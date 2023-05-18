В деревне Георгиевка Тяжинского округа прошел отчетный концерт участников самодеятельности

Самодеятельные артисты Георгиевского сектора и Даниловского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности порадовали земляков песнями, танцами, художественным чтением. Концертная программа «Листая творчества страницы» прошла на одном дыхании, завершившись зажигательным танцем «Вдруг как в сказке», который поставил яркую точку в концерте.

В фойе гости могли познакомиться с выставкой «Когда приходит вдохновение», где были представлены работы Елены Николаевны Гречихиной в технике алмазная мозаика. В экспозициях выставки «Мы волшебным пластилином создаем свои картины» – работы кружка декоративно-прикладного искусства «Маленький мастер» в технике пластилинография. Еще одна выставка – работы Натальи Владимировны Коркиной в технике канзаши.