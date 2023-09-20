Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В деревне Новопреображенка прошла игровая программа «Музыкальная угадай-ка»

Ее подготовили специалисты Новопреображенского сектора Старо-Урюпского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Ребята успешно угадывали мелодии из советских и российских мультфильмов. Также дети познакомились с экспонатами выставки музыкальных инструментов. Здесь были представлены синтезатор, гармонь, аккордеон, гитара и балалайки. Все инструменты можно было подержать в руках и даже поиграть на них.
Ведущая рассказала детям об одном из экспонатов выставки – электрофоне «Юность 301». Затем ребятишки включили аппарат и послушали грампластинки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/09/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus