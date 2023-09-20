В деревне Новопреображенка прошла игровая программа «Музыкальная угадай-ка»

Ее подготовили специалисты Новопреображенского сектора Старо-Урюпского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Ребята успешно угадывали мелодии из советских и российских мультфильмов. Также дети познакомились с экспонатами выставки музыкальных инструментов. Здесь были представлены синтезатор, гармонь, аккордеон, гитара и балалайки. Все инструменты можно было подержать в руках и даже поиграть на них.

Ведущая рассказала детям об одном из экспонатов выставки – электрофоне «Юность 301». Затем ребятишки включили аппарат и послушали грампластинки.