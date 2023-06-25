В деревне Шестаково продолжается второй Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра»

Одним из основных событий стал международный симпозиум «Шестаковский комплекс: новые векторы развития научных исследований». В нем приняли участие более 100 ведущих ученых страны и ближнего зарубежья в области палеонтологии, геологии, археологии.

В рамках второго Международного симпозиума прошли секции по направлениям «палеонтология», «геология», «археология», «музеефикация природных объектов». Ведущие российские ученые, а также представители Казахстана и Монголии поделились результатами своих исследований, обсудили вопросы сохранения и популяризации этого уникального места, а также перспективы его дальнейшего изучения. Для участников прошла экскурсия «Путешествие в меловой период» по Шестаковскому палеонтологическому комплексу. Ученые провели осмотр эталонного разреза меловых отложений.

Еще одной дискуссионной научной площадкой стал круглый стол «Шестаковский комплекс: аспекты исследований». Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Национального исследовательского Томского государственного университета Алексей Файнгерц представил результаты бурения скважины Шестаковская 1.

Каждый гость фестиваля может принять участие в настоящих палеонтологических раскопках, пройти в составе самого большого костюмированного Диношествия, стать зрителем воздушного светового шоу и концертов российских звезд. Интерактивные шоу-эффекты и профессиональные трюки, образовательный контент в мультимедийно-развлекательном формате, гигантские радиоуправляемые роботы-динозавры не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

На Диношествии, которое возглавили огромные роботы-динозавры, участники конкурса «Диновидение» показали созданные ими костюмы. Для гостей фестиваля выступили певица и актриса Юлия Савичева и мультиинструментальное шоу «Астеро». Вечер завершился масштабным фееричным воздушно-световым шоу.

В финальный день фестиваля пройдет самая масштабная викторина под открытым небом, которая будет зафиксирована представителем Книги рекордов России как самая многочисленная. Церемония закрытия фестиваля состоится в 19:00, сразу после выступления певца Сергея Лазарева.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса