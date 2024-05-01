В деревне Старый Урюп Тяжинского округа состоялся отчетный концерт Дома культуры

В программе «Созвездие талантов» были представлены самые яркие достижения участников художественной самодеятельности в области музыки, театра и хореографии.

В концерте приняли участие хор «Раздолье», театральный коллектив «Родник», хореографический ансамбль «Ритм», детский вокальный коллектив «Непоседы» Со сцены прозвучали песни в исполнении семейных дуэтов. Семья Финьковых порадовала земляков проникновенным исполнением песни «Улыбайся, Россия».

Также в СДК была оформлена выставка «Город мастеров» – отчет о работе кружка декоративно-прикладного искусства «Мастерица».