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В деревне Старый Урюп Тяжинского округа состоялся отчетный концерт Дома культуры

В программе «Созвездие талантов» были представлены самые яркие достижения участников художественной самодеятельности в области музыки, театра и хореографии.
В концерте приняли участие хор «Раздолье», театральный коллектив «Родник», хореографический ансамбль «Ритм», детский вокальный коллектив «Непоседы» Со сцены прозвучали песни в исполнении семейных дуэтов. Семья Финьковых порадовала земляков проникновенным исполнением песни «Улыбайся, Россия».
Также в СДК была оформлена выставка «Город мастеров» – отчет о работе кружка декоративно-прикладного искусства «Мастерица».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/05/2024
Культура
Тяжин
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