В диагностике рака легких важную роль играет флюорография

При своевременной диагностике на ранних стадиях рак лёгких поддается излечению. В выявлении начавшегося заболевания важную роль играют регулярные профилактические осмотры, диспансеризация и обследования, в частности, флюорография.

«Флюорография даёт возможность выявить рак или туберкулез на ранней стадии, когда клинические проявления еще отсутствуют, - говорит и.о. заместителя главного врача по поликлинической работе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Ксения Александровна Епифанцева. - Нашим гражданам не хватает внимательного отношения к себе и своему здоровью».

Еще раз медицинские работники НГКБ № 1 утверждают - одним из доступных методов массовой диагностики злокачественных новообразований лёгких является флюорография.

Об этом говорят цифры: С начала 2025 года флюорографическое исследование прошли в Первой больнице 131 тыс. 841 пациент.

На вопрос пациента, не опасна ли флюорография, Ксения Александровна Епифанцева объясняет:

- Небольшие дозы облучения не наносят никакого вреда и не вызывают побочных эффектов. Это равносильно тому количеству радиации, которое мы получаем естественным образом за несколько дней жизни в обычных условиях.

Важно проходить флюорографию каждый год всем без исключения, особенно тем, кто входит в группу риска. В первую очередь это люди с наследственным фактором — если у кого-то родственников уже был рак лёгкого. В группе риска — курильщики, причём любых сигарет, сотрудники вредных производств - металлурги, сварщики и другие, пациенты с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, хроническими пневмониями.

Позаботьтесь о себе, пройдите флюорографию!

Телефон для записи на диспансеризацию, в рамках которой вы можете пройти флюорографию, или для уточнении времени работы R-кабинетов: (3843) 324-365.

Сервисы Госуслуги, Врач 42 – также вам в помощь для записи на диспансеризацию.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).