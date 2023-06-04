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В ДТП в Яшкинском округе погибли четыре человека

Прокуратурой Кузбасса организована проверка по факту ДТП в Яшкинском округе, в котором 4 человека погибли, 2 получили травмы.

Предварительно установлено, что сегодня на 76 километре автодороги «Кемерово - Яшкино – Тайга» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь со стороны пгт. Яшкино в направлении города Кемерово, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на дорожное ограждение, в результате чего потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Вследствие удара произошло возгорание автомобиля.

В результате ДТП 4 человека скончались на месте, еще 2 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал  и.о. прокурора Яшкинского района Алексей Толмачев. Организована и проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход процессуальной проверкой, проводимой сотрудниками полиции.

 

Фото: прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
04/06/2023
Происшествия
Яшкино
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