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В этом году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу возместит расходы на охрану труда более 700 работодателям

В 2023 году более 700 работодателей обратились в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего в этом году областное Отделение фонда направит на финансирование по охране труда свыше 1,2 миллиарда рублей, из которых:

– 523 миллиона — на приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

– 498 миллионов — на санаторно-курортное лечение работников;

– более 64 миллионов рублей — на проведение периодических медицинских осмотров персонала.

Ежегодно у всех работодателей, которые перечисляют взносы в Социальный фонд России, есть возможность компенсировать расходы на мероприятия по охране труда с целью сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Финансовое обеспечение этих мер работодатели осуществляют за счет собственных средств, а затем обращаются за их возмещением в ОСФР.

 

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
07/09/2023
Общество
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