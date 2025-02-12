691 820 кузбассовцев получили дополнительную индексацию пенсий в феврале. Это получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размеры пенсий зависят от возраста получателя, количества стажа и пенсионных коэффициентов.

В январе этого года страховые пенсии россиян уже были увеличены на 7,3 % в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года. Однако фактическая инфляция составила 9,5%, поэтому в феврале пенсии были доиндексированы до этого уровня.

«В январе в соответствии с поручением Президента и постановлением правительства специалисты регионального Отделения Социального фонда оперативно произвели необходимые доначисления. В феврале прибавка в 2,2% выплачивается сразу за 2 месяца – за январь и за февраль. Каждый пенсионер получит увеличенную выплату в привычное для него время. Никаких заявлений для индексации подавать не нужно, она осуществляется автоматически», – рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе и феврале Отделение Социального фонда России по Кузбассу также индексирует будущие пенсии работающих россиян. Это происходит путем увеличения на 9,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Стоимость одного коэффициента выросла со 133,05 до 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличился с 8 134,88 до 8 907,70 рубля.

Важной особенностью январского повышения стала индексация страховых пенсий не только для неработающих пенсионеров, но и для тех, кто продолжает трудиться. Для работающих пенсионеров прибавка начисляется от установленного размера пенсии, который учитывает все индексации за периоды работы. После увольнения пенсия будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.

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