В ГАУК «Кузбасскино» состоялась встреча ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября в ГАУК «Кузбасскино» для ребят из Детского дома № 2 состоялось тематическая встреча, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



Ребятам рассказали, что такое терроризм, как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов. Особое внимание было уделено страшной трагедии Беслана, ставшей одной из самых масштабных и бесчеловечных в истории России, унесшей жизни более 300 человек. В заключении встречи ребятам продемонстрировали видеоролики с личными историями очевидцев трагедии.



Именно в знак солидарности с погибшими в Беслане 3 сентября объявлено всероссийским Днем борьбы с терроризмом.

Фото: Кузбасскино