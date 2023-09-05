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В ГАУК «Кузбасскино» состоялась встреча ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября в ГАУК «Кузбасскино» для ребят из Детского дома № 2 состоялось тематическая встреча, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Ребятам рассказали, что такое терроризм, как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов. Особое внимание было уделено страшной трагедии Беслана, ставшей одной из самых масштабных и бесчеловечных в истории России, унесшей жизни более 300 человек. В заключении встречи ребятам продемонстрировали видеоролики с личными историями очевидцев трагедии.

Именно в знак солидарности с погибшими в Беслане 3 сентября объявлено всероссийским Днем борьбы с терроризмом.

 

 

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/09/2023
Культура
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