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В городе Шарыпово состоялся X открытый краевой турнир по боксу памяти Сергея Миндруля

В соревнованиях приняло участие более 220 спортсменов из Красноярского края, Республики Хакасия, города Владивостока, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. В 1980-е годы Сергей Миндруль был одним из сильнейших боксеров-тяжеловесов Красноярского края. Он побеждал на первенствах Сибири и СССР. Закончив спортивную карьеру, начал развивать в родном городе детский спорт и стал первым президентом федерации бокса в Шарыпово. Сергей Миндруль трагически погиб в 2005 году.
На открытии турнира в спорткомплексе «Надежда» присутствовали родные Сергея Миндруля – его мать, сын и внуки. Сын Михаил презентовал книгу о своем отце и истории развития бокса в Шарыпово. Также почетным гостем на открытии турнира стал действующий боксер-тяжеловес, чемпион мира 2021 года в Белграде Марк Петровский. Многие ребята получили его автограф и смогли сфотографироваться чемпионом.
Упорные поединки на ринге проходили до позднего вечера. Боксеры Тяжинской ДЮСШ выступили результативно. Кирилл Болбот и Савелий Богомазов стали золотыми призерами турнира. Даниил Судник и Артем Пилецкий завоевали серебряные медали. Кириллу Белоусову, Григорию Ломанову и Артему Городкову досталась бронза.

 

 

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/11/2023
Спорт
Тяжин
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