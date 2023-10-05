В Государственном Кремлевском дворце состоялась встреча руководства Росгвардии с родственниками военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении воинского и служебного долга

Накануне в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца прошел прием, на который были приглашены вдовы и родители погибших военнослужащих и сотрудников, в числе которых Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Мужества и других государственных наград.

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова с родственниками погибших росгвардейцев встретился заместитель главы ведомства генерал-полковник Владислав Ершов.

Вспоминая погибших военнослужащих и сотрудников, заместитель директора отметил, что только по-настоящему сильные духом личности, искренне любящие свою Родину, способны на смелые и самоотверженные поступки. Именно такие ребята ежедневно демонстрируют примеры исключительной стойкости, они всегда находились в авангарде и продолжают сейчас составлять костяк Росгвардии. Генерал-полковник Владислав Ершов подчеркнул, что в своём стремлении любой ценой выполнить поставленную задачу солдаты правопорядка готовы, не раздумывая, рисковать собой во имя идеалов добра и справедливости, ради спасения жизни близких сердцу людей.

- Любая боевая потеря в душе каждого командира Росгвардии независимо от званий оставляет глубокий и неизгладимый след. И этот тяжкий груз мы разделяем вместе, поскольку считаем родственников росгвардейцев неотъемлемой частью дружной и крепкой семьи войск национальной гвардии, - сказал заместитель главы ведомства.

Генерал-полковник Владислав Ершов, обращаясь к собравшимся, отметил, что Росгвардия продолжает уделять самое пристальное внимание решению насущных проблем родных и близких погибших товарищей. В приоритетном порядке для их детей открыты двери ведомственных кадетских училищ и военных институтов, на постоянной основе организуется детский оздоровительный отдых в санаториях и домах отдыха.

Заместитель главнокомандующего пожелал собравшимся крепкого здоровья, мирного неба над головой, а также удачи во всех начинаниях.

- Помните: мы, войска национальной гвардии Российской Федерации, - одна семья, где вас всегда готовы услышать и протянуть руку помощи. Сегодня крайне важно держаться всем вместе и чувствовать поддержку друг друга, - сказал генерал-полковник Владислав Ершов.

Среди собравшихся присутствовала Татьяна Иванова – вдова сотрудника кемеровского СОБР «Символ» майора Александра Иванова, погибшего во время специальной военной операции. В числе гостей встречи также была Анастасия Руденкова, вдова сотрудника новокузнецкого ОМОН «Рубеж» старшего лейтенанта Павла Коньшина. Также в мероприятии приняла участие Анастасия Ошлыкова вдова сотрудника кемеровского ОМОН «Оберег» сержанта Евгения Ошлыкова, павшего в бою с превосходящими силами противника. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, погибшие кузбассовцы награждены орденами Мужества (посмертно).

В ходе встречи вдовам и родителям павших была вручена материальная помощь и ценные подарки. Для участников торжественного приема состоялся концерт звезд российской эстрады. Вел мероприятие народный артист России Владимир Березин.

Фото: Росгвардия