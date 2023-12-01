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В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено нарушение прослеживаемости подконтрольной пищевой продукции

 

Специалистами Управления Россельхознадзора выявлены признаки нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства, допущенные предприятием ООО ТД «Премьер», выразившееся в оформление результатов инвентаризации с увеличением входящей продукции.

При оформлении Акта сверки на подконтрольную пищевую продукцию «Трахея свиная» уполномоченным лицом увеличено количество входящей продукции более чем на 10 кг с последующей реализацией.

В результате чего предприятием осуществлен выпуск в оборот продукции, оборот которой запрещен, по причине нарушение прослеживаемости и отсутствия данных о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы (лабораторных исследований), что приводит к нарушению ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Управлением приостановлена работа учетной записи уполномоченного лица предприятия сроком на 10 дней. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
01/12/2023
Общество
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