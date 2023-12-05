В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлены производители молочной продукции, не указывающие МБД и МДЖ

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами Управления Россельхознадзора выявлены предприятия производители не указывающие в ВСД на молочную продукцию массовую долю белка и массовую долю жира (ООО «Селяна», ООО «Индустрия питания», ИП Волков А. П., ИП-Глава К(Ф)Х Лобанова Г. М.).

Управлением, направленые предупреждения уполномоченным лицам указанных предприятий посредством ФГИС ВетИС «Паспорт».

За неоднократные повторяющиеся нарушения п. 15 главы 2 Приложения 2 Приказа Министерства сельского хозяйства России от 13.12.2022 N 862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» предприятию ИП-Глава К(Ф)Х Лобанова Г. М. объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ и приостановлена работа учетной записи уполномоченного лица предприятия сроком на 10 дней.