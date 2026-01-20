Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В ходе рассмотрения обращения жителя Кузбасса специалисты Россельхознадзора выявили факты реализации в зоосалоне животных и птиц без ветеринарных документов

13 января 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение индивидуальному предпринимателю за продажу в одном из зоосалонов города Кемерово живых птиц и животных (волнистые попугаи, белки, морские свинки, крысы, хомяки, кролики) без ветеринарных сопроводительных документов.

Данные нарушения были установлены в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, проведенного в рамках рассмотрения обращения неравнодушного гражданина.

Специалист ведомства зафиксировал, что согласно данным компонентов ФГИС «ВетИС» — «Цербер» и «Меркурий» — индивидуальный предприниматель имеет зарегистрированную площадку в г. Кемерово, однако по состоянию на 13 января 2026 года сведения об оформлении в её адрес ветеринарных сопроводительных документов на живых животных отсутствовали.

При этом живые животные в соответствии с п.2 приложения 1 Приказа Минсельхоза России от 13.12.2022 №862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» входят в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

Наряду с превентивной мерой, индивидуальному предпринимателю предложено принять меры по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на реализуемых животных.

Общество
kuzbassnews.ru
20/01/2026
Общество

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus