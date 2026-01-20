В ходе рассмотрения обращения жителя Кузбасса специалисты Россельхознадзора выявили факты реализации в зоосалоне животных и птиц без ветеринарных документов

13 января 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение индивидуальному предпринимателю за продажу в одном из зоосалонов города Кемерово живых птиц и животных (волнистые попугаи, белки, морские свинки, крысы, хомяки, кролики) без ветеринарных сопроводительных документов.

Данные нарушения были установлены в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, проведенного в рамках рассмотрения обращения неравнодушного гражданина.

Специалист ведомства зафиксировал, что согласно данным компонентов ФГИС «ВетИС» — «Цербер» и «Меркурий» — индивидуальный предприниматель имеет зарегистрированную площадку в г. Кемерово, однако по состоянию на 13 января 2026 года сведения об оформлении в её адрес ветеринарных сопроводительных документов на живых животных отсутствовали.

При этом живые животные в соответствии с п.2 приложения 1 Приказа Минсельхоза России от 13.12.2022 №862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» входят в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

Наряду с превентивной мерой, индивидуальному предпринимателю предложено принять меры по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на реализуемых животных.