В хозяйствах Тяжинского округа продолжается заготовка кормовых культур

Сельскохозяйственные предприятия заготовили 659 тонн сена (22,7 % к плану). Сейчас полным ходом идет заготовка сенажа – важной составляющей кормовой базы животноводства. При этом аграрии выполнили план уже на 45 %, что составляет 4290 тонн сенажа.