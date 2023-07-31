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В хозяйствах Тяжинского округа продолжается заготовка кормовых культур

Сельскохозяйственные предприятия заготовили 659 тонн сена (22,7 % к плану). Сейчас полным ходом идет заготовка сенажа – важной составляющей кормовой базы животноводства. При этом аграрии выполнили план уже на 45 %, что составляет 4290 тонн сенажа.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/07/2023
Экономика
Тяжин
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