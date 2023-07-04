В Итате отметили День поселка

На сцене Итатского городского Дома культуры прошел праздничный концерт «С любовью, верой и надеждой живи, поселок мой!».

В концертную программу были включены различные номинации. «Лучшая усадьба» – это звание получила семья Еноварчевых. Заслуженный подарок им вручил начальник территориального отдела поселка Итатский Евгений Юрьевич Конопелькин.

Чествовали семейные пары, прожившие в браке 50 и 55 лет. Золотые юбиляры – семья Пахомовых Александра Федоровича и Надежды Никитичны. Супруги Будкевич Виктор Иосифович и Валентина Ивановна вместе уже 55 лет, они отметили изумрудную свадьбу. Семейных юбиляров поздравил настоятель храма святителя Николая Чудотворца, протоиерей Алексей Чертков.

Поздравления принимали и супруги Евтеевы Александр Александрович и Наталья Юрьевна, у них 13 июня родилась двойня Святослав и Мирослава.

Выпускников, окончивших школу с золотыми медалями, Софью Боброву и Анастасию Кузнецову поздравила бывшая ученица Итатской средней школы, медалистка 2009 года Анастасия Козлова. В ответ выпускники продемонстрировали свое умение кружиться в вальсе.

Молодых воинов, демобилизовавшихся из рядов Российских Вооруженных Сил – Никиту Чуева, Дениса Юрьева и Артема Нерадовского, с честью исполнивших свой гражданский долг с возвращением домой поздравил военный комиссар Тяжинского и Тисульского округов Николай Николаевич Николаенко.

На празднике не забыли и тех людей, которые в День рождения родного поселка отмечали и свой собственный день рождения. Это Антонина Нерадовская, которая уже 26 лет трудится в коррекционной школе. Ее поздравила Ольга Владимировна Гурских, директор Итатской коррекционной школы-интерната.

На протяжении всего концерта звучали поздравления, добрые слова, музыкальные подарки, подарившие гостям праздничное настроение.