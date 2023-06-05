В Итате поработал областной творческий десант

В рамках проекта состоялась творческая встреча с членами Союза писателей Кузбасса. Жителей поселка Итатский и соседних деревень порадовал пленэр. Живописцы живописи работали вне студии и старались запечатлеть колебания цвета, которые возникали в естественной среде под воздействием солнечных лучей.

Кузбасский центр искусств организовал выставку работ художников. Неподдельный интерес у жителей Тяжинского округа вызвали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и интерактивная площадка «Книжные острова».

Замечательным подарком для местных жителей стала концертная программа с участием коллектива Филармонии Кузбасса, ансамбля народной музыки «СмоРодина» (руководитель заслуженный артист Российской Федерации Александр Соловьев).

Проект «Творческий десант» реализуется по инициативе Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и направлен на обеспечение равного доступа к услугам культуры жителей отдаленных сельских территорий.