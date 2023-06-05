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В Итате поработал областной творческий десант

В рамках проекта состоялась творческая встреча с членами Союза писателей Кузбасса. Жителей поселка Итатский и соседних деревень порадовал пленэр. Живописцы живописи работали вне студии и старались запечатлеть колебания цвета, которые возникали в естественной среде под воздействием солнечных лучей.
Кузбасский центр искусств организовал выставку работ художников. Неподдельный интерес у жителей Тяжинского округа вызвали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и интерактивная площадка «Книжные острова».
Замечательным подарком для местных жителей стала концертная программа с участием коллектива Филармонии Кузбасса, ансамбля народной музыки «СмоРодина» (руководитель заслуженный артист Российской Федерации Александр Соловьев).
Проект «Творческий десант» реализуется по инициативе Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и направлен на обеспечение равного доступа к услугам культуры жителей отдаленных сельских территорий.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/06/2023
Культура
Тяжин

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