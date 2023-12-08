В Итате прошел вечер-портрет, посвященный памяти Николая Сергеевича Лукомского

Учитель физической культуры восьмилетней школы для многих был примером – мастер спорта, отличник народного просвещения, победитель социалистического соревнования, почетный житель посёлка Итатский. Педагог награждён орденом «Знак Почета».

Под его руководством спортивные команды школы неоднократно становились победителями различных соревнований. Вместе с учениками педагог создал стадион. Благодаря наставнику скучать ребятам было некогда – их ждали походы, туристические слеты, соревнования, поездки. Многие ученики Николая Сергеевича и сегодня остаются в рядах спортсменов и физкультурников. При этом учитель находил время и для увлечений: столярничал, лепил снежные фигуры, плел корзины из лозы, писал стихи.

Также в Итатском городском Доме культуры открылась выставка «Жизнь, отданная детям». Здесь представлены личные вещи Николая Сергеевича Лукомского, фотографии, грамоты за спортивные достижения и награды за многолетнюю педагогическую деятельность.