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В Итате состоялась спортивно-игровая программа

Ведущая рассказала ребятам об истории Олимпийских игр, их символике и талисмане. Также участники программы услышали гимн крупнейших международных спортивных соревнований.
Ребята прыгали на нейроскакалке, крутили обручи и ловили кольца на кольцебросе. Затем подростки сыграли в игру «Одиннадцать». Все участники получили сладкие призы и календарь-памятку «Основные направления здорового образа жизни».
Спортивно-игровую программу «Навстречу олимпийским рекордам» провели специалисты Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

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kuzbassnews.ru
30/06/2024
Культура
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Тяжин
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