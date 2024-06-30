В Итате состоялась спортивно-игровая программа

Ведущая рассказала ребятам об истории Олимпийских игр, их символике и талисмане. Также участники программы услышали гимн крупнейших международных спортивных соревнований.

Ребята прыгали на нейроскакалке, крутили обручи и ловили кольца на кольцебросе. Затем подростки сыграли в игру «Одиннадцать». Все участники получили сладкие призы и календарь-памятку «Основные направления здорового образа жизни».

Спортивно-игровую программу «Навстречу олимпийским рекордам» провели специалисты Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.