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В Итатском ГДК Тяжинского округа прошел первый муниципальный этап фестиваля-конкурса патриотической песни

В областном фестивале «#ПесниZаРодину» приняли участие более 15 коллективов и 14 отдельных исполнителей, в общем количестве более 120 человек.
Участники художественной самодеятельности сельских учреждений культуры клубного типа, школьные вокальные коллективы и самодеятельные исполнители – работники крестьянско-фермерских хозяйств представили 47 творческих номеров в номинациях «Лучшая песня о России», «Лучший номер трудового коллектива», «Лучшая песня о Кузбассе», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Тебе, Донбасс, посвящается», «Лучшая военно-патриотическая песня».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Культура
Тяжин
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