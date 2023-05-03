В Итатском ГДК Тяжинского округа прошел первый муниципальный этап фестиваля-конкурса патриотической песни

В областном фестивале «#ПесниZаРодину» приняли участие более 15 коллективов и 14 отдельных исполнителей, в общем количестве более 120 человек.

Участники художественной самодеятельности сельских учреждений культуры клубного типа, школьные вокальные коллективы и самодеятельные исполнители – работники крестьянско-фермерских хозяйств представили 47 творческих номеров в номинациях «Лучшая песня о России», «Лучший номер трудового коллектива», «Лучшая песня о Кузбассе», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Тебе, Донбасс, посвящается», «Лучшая военно-патриотическая песня».