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В Итатском городском Доме культуры подвели итоги открытого конкурса видеороликов

В конкурсе «Портрет наставника», посвященном Году педагога и наставника в России, приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурсанты представили свои видеоработы с информацией о педагогах и наставниках, раскрыли суть их роли в современном обществе, поделились достижениями в процессе взаимодействия с преподавателем и наставником, выразили педагогам благодарность за их нелегкий труд.
Для присутствующих были продемонстрированы видеоролики участников конкурса, а также творческие номера участников художественной самодеятельности. Некоторые конкурсанты смогли лично выступить на сцене со своими творческими наставниками. Так, участницы вокального ансамбля «Одноклассницы» исполнили песню «Мой добрый учитель» вместе со своим руководителем и наставником Антонидой Харабриной. Потрясающей игрой в вальсовом темпе на фортепиано порадовал дуэт Елизаветы Шатчиной и ее музыкального наставника Татьяны Кузменковой.
Конкурсанты награждены дипломами победителей от управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и благодарственными письмами за участие в конкурсе от отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.
Победителем конкурса стала учащаяся Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич Арина Башкирцева с видеосюжетом о настоятеле храма Святителя Николая Чудотворца посёлка Итатский, протоиерее Алексее Черткове. Второе место разделили учащийся Итатской коррекционной школы-интерната Захар Левин (работа об учителе и наставнике Итатской коррекционной школы-интерната Ольге Михайловне Балабан) и учащаяся Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич Яна Невоструева (видеоролик о воспитателе детского сада «Гусельки» Марине Владимировне Карповой).
Третье место разделили три конкурсантки. Дежурный по станции ОАО «РЖД» Светлана Георгиевна Сергеева в своем видеосюжете рассказала о ветеране педагогического труда Галине Алексеевне Бродниковой, которая много лет отработала учителем физической культуры в Итатской средней школе. Педагог дополнительного образования Итатского ДЮЦ Надежда Владимировна Коваленко создала видеосюжет о коллеге, педагоге дополнительного образования Итатского детско-юношеского центра Дмитрии Александровиче Николаеве. Учащаяся Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич Полина Григорьева свою видеоработу посвятила любимому учителю русского языка и литературы – Нине Ивановне Архипенко.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/05/2023
Культура
Тяжин

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