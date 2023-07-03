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В Итатской средней школе имени Т.Ф. Данкевич будет открыта «Точка роста»

На сегодняшний день ход ремонтных работ соответствует заявленному графику. Уже проработан вопрос выбора для «Точки роста» кабинетов химии и физики, а также нового современного оборудования.
Начаты ремонтные работы в трех кабинетах: обновление и внутренняя отделка стен и потолков, замена дверей, водоотведение и освещение, установка подиума для демонстрации опытов. Уже изготовлены графические файлы оригинальных макетов брендирования стен.
Будущую «Точку роста» в Итатской средней школе имени Т. Ф. Данкевич посетил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
В округе с 2018 года уже открыто и функционирует 5 «Точек роста» на базе Листвянской, Тисульской, Нововосточной, Новоподзорновской средних школ и Кубитетской основной школы.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/07/2023
Образование
Тяжин
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