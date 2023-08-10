В июле 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 10468,6 м3 лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что в 4,3 раза выше, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 7596,61 м3. Также крупные объемы пиломатериала вывозились в социалистическую республику Вьетнам – 1740 м3, в Республику Таджикистан – 864 м3, в Киргизию – 147,49 м3 и в Республику Казахстан – 114,347 м3. Наименьшие объемы лесопродукции вывозились в Литву – 3,6 м3, Монголию – 2,4 м3 и Узбекистан – 0,187 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 387 фитосанитарных сертификата.