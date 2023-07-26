Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В июле в Кузбасс поставили более 100 тонн свежемороженой рыбы.

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора в ходе проведения постоянного контроля, на станции Новокузнецк-Сортировочный в июле 2023г. осмотрен груз - рыба с/м в ассортименте (минтай, навага, скумбрия, кальмар командорский тушка) производства Камчатский край, Хабаровский край. Партия рыбы доставлена в изотермических железнодорожных вагонах для дальнейшей реализации населению  на предприятие Кемеровской области – Кузбасса ООО «Первая продовольственная компания» в количестве 112 тонн.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 2, декларацией о соответствии, ж/д накладной, удостоверением качества и безопасности, с результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях; с соблюдением температурного режима внутри транспортного средства.

В результате досмотра груза и проверки сопроводительных документов был оформлен акт досмотра  в присутствии представителя предприятия и принято решение о разгрузке продукции.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
26/07/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus