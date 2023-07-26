Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора в ходе проведения постоянного контроля, на станции Новокузнецк-Сортировочный в июле 2023г. осмотрен груз - рыба с/м в ассортименте (минтай, навага, скумбрия, кальмар командорский тушка) производства Камчатский край, Хабаровский край. Партия рыбы доставлена в изотермических железнодорожных вагонах для дальнейшей реализации населению на предприятие Кемеровской области – Кузбасса ООО «Первая продовольственная компания» в количестве 112 тонн.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 2, декларацией о соответствии, ж/д накладной, удостоверением качества и безопасности, с результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях; с соблюдением температурного режима внутри транспортного средства.

В результате досмотра груза и проверки сопроводительных документов был оформлен акт досмотра в присутствии представителя предприятия и принято решение о разгрузке продукции.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.