В июне из Кузбасса экспортировано более 13,5 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В июне 2023 года зкспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 13,7 тыс. тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в июне являлась Республика Казахстан. Основные поставки пришлись на зерно пшеницы в количестве – 5369,1 тонн и зерно ячменя в количестве – 1748 тонн, также отправлены крупа манная – 67,6 тонн и жмыхи соевые – 22 тонны.

В Китайскую Народную Республику были отправлены семена рапса для промышленной переработки в количестве – 2296,3 тонн и мука пшеничная в количестве 132,8 тонн.

Также мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 1080,4 тонны, в Туркменистан в количестве – 67,5 тонн и в Республику Азербайджан в количестве – 66,4 тонны.

Экспорт семян рапса продовольственного в Республику Беларусь составил 1099,9 тонн.

Горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику - 774,4 тонны и в Королевство Нидерланды - 132 тонны.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора были отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 474 фитосанитарных сертификата.