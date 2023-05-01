Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ижморском округе отметили 110-летие со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Сидоровича Прудникова

В Постниковской основной школе прошел час памяти, посвященный прославленному земляку. Педагоги рассказали ребята о герое, писателе-фронтовике, командире партизанской бригады. Также школьники посмотрели видеоролик о подвигах М. С. Прудникова в годы Великой Отечественной войны.
В Ижморской центральной библиотеке, которая носит его имя, состоялась памятная встреча «Герой на все времена». Работники культуры и образования, школьники, участники клуба творческого общения «Откровение» и молодёжного военно-патриотического движения «Юнармия», представители СМИ, общественности, собрались, чтобы отдать дань памяти и благодарности Герою - земляку.
Ижморская земля стала отправной точкой в биографии Михаила Сидоровича Прудникова, чье имя ещё при жизни стало легендой. Собравшиеся посмотрели фрагмент видеоролика «Белый воротничок», где М. С. Прудников рассказывает о своем назначении в феврале 1942 года командиром оперативной группы, а затем партизанской бригады «Неуловимые», которая действовала в тылу немецко-фашистских захватчиков, на территории Белоруссии. В память о земляке прозвучали песни и стихотворения. Завершилась встреча возложением цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза М. С. Прудникова.
В ряде статей, а также во «Всекузбасской книге памяти» ошибочно отмечается, что он родился в селе Ново-Покровка Тяжинского района. На самом деле родное село М. С. Прудникова с таким же названием, находится, конечно же, в Ижморском районе. Тем не менее, в знак глубокого уважения очерк о Герое был включен в первую книгу «Истории земли Тяжинской» Олега Викторовича Костюнина (издана в 2008 г.).

Культура
Ижморский
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/05/2023
Культура
Ижморский
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus