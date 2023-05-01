В Ижморском округе отметили 110-летие со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Сидоровича Прудникова

В Постниковской основной школе прошел час памяти, посвященный прославленному земляку. Педагоги рассказали ребята о герое, писателе-фронтовике, командире партизанской бригады. Также школьники посмотрели видеоролик о подвигах М. С. Прудникова в годы Великой Отечественной войны.

В Ижморской центральной библиотеке, которая носит его имя, состоялась памятная встреча «Герой на все времена». Работники культуры и образования, школьники, участники клуба творческого общения «Откровение» и молодёжного военно-патриотического движения «Юнармия», представители СМИ, общественности, собрались, чтобы отдать дань памяти и благодарности Герою - земляку.

Ижморская земля стала отправной точкой в биографии Михаила Сидоровича Прудникова, чье имя ещё при жизни стало легендой. Собравшиеся посмотрели фрагмент видеоролика «Белый воротничок», где М. С. Прудников рассказывает о своем назначении в феврале 1942 года командиром оперативной группы, а затем партизанской бригады «Неуловимые», которая действовала в тылу немецко-фашистских захватчиков, на территории Белоруссии. В память о земляке прозвучали песни и стихотворения. Завершилась встреча возложением цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза М. С. Прудникова.

В ряде статей, а также во «Всекузбасской книге памяти» ошибочно отмечается, что он родился в селе Ново-Покровка Тяжинского района. На самом деле родное село М. С. Прудникова с таким же названием, находится, конечно же, в Ижморском районе. Тем не менее, в знак глубокого уважения очерк о Герое был включен в первую книгу «Истории земли Тяжинской» Олега Викторовича Костюнина (издана в 2008 г.).