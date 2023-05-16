Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в результате работы подсистемы искусственного интеллекта во ФГИС «ВетИС получены данные о факте оформления производственного сертификата ветеринарным врачом отдела ВСЭ ГБУ «Новокузнецкая городская СББЖ» на предприятии ИП Грюнберг Т.Н. на «Фарш из индейки охл.» который выработан из сырья: «Тушка цыпленка-бройлера 1с, охл.».

Далее ветеринарный врач оформила ветеринарный сопроводительный документ на «Фарш из индейки охл.» для отправки на рынок ООО "Оптторг" г. Междуреченск, с целью «реализация в пищу людям».

Таким образом, осуществлён ввод в оборот пищевой продукции, обращение которой запрещёно, поскольку не подтверждена прослеживаемость.

Данный факт является нарушением ветеринарного законодательства РФ.

В соответствии со ст. 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ юридическому лицу ГБУ «Новокузнецкая городская СББЖ» объявлено предостережение.