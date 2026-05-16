В Кемерове определили лучшую группу задержания Росгвардии

В Кемерове состоялся финал областного смотра-конкурса профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу. В соревнованиях приняли участие лучшие экипажи из 17 населённых пунктов региона.

В ходе испытаний сотрудники продемонстрировали весь комплекс профессиональных навыков, необходимых при несении службы. Росгвардейцам предстояло выполнить физические нормативы на силу, скорость и выносливость, а также пройти испытание по стрельбе из табельного оружия после физической нагрузки.

Наиболее зрелищной частью конкурса стала практическая отработка различных вводных, максимально приближённых к реальным условиям службы. Участники выполняли поиск условного злоумышленника по ориентировке, реагировали на сигнал «тревога» с охраняемого объекта, а также отрабатывали освобождение заложника. Особое внимание судейская коллегия уделяла соблюдению мер личной безопасности и подстраховки, тактике реагирования на тревожный сигнал, ведению правового диалога, а также действиям при досмотре и задержании подозреваемого.

По итогам всех испытаний лучшие результаты показала группа задержания из Осинников. Второе место заняли сотрудники вневедомственной охраны из Белова, а тройку призёров замкнул экипаж Росгвардии из Кемерова.

Врио начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Василий Б. отметил важность проведения подобных соревнований:

«Конкурс профессионального мастерства позволяет не только определить сильнейшие экипажи, но и совершенствовать навыки, необходимые сотрудникам при выполнении служебных задач. Подобные мероприятия способствуют повышению уровня подготовки личного состава и обмену профессиональным опытом между подразделениями».

По итогам состязаний состоялось торжественное награждение отличившихся сотрудников. Росгвардейцам, показавшим достойные результаты, были вручены грамоты, кубки и поощрительные призы.

Теперь лучшая группа задержания представит Кузбасс на окружном этапе конкурса профессионального мастерства, который пройдёт летом текущего года.

