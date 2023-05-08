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В Кемерове прошла 78-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс» и администрации города

Спортивное событие проходит в Кемерово ежегодно, начиная с празднования Великой Победы.

В этом году в ней приняли участие около 1000 кемеровчан. Это воспитанники и тренеры городских спортивных школ, учащиеся образовательных учреждений, кадетских корпусов, губернаторских гимназий и лицеев, трудовые коллективы.

Забег состоял из десяти этапов. Спортсмены стартовали на Фестивальной площади у ледового дворца "Кузбасс". За время соревнования легкоатлеты преодолели дистанцию в 3,3 тыс. м. Их маршрут проходил по дороге-дублёру Притомского проспекта.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
08/05/2023
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