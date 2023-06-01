В Кемерове прошли соревнования среди силовых структур памяти погибшего на СВО собровца

На базе СОБР «Символ» в Кемерове состоялся Турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти майора Александра Иванова, погибшего во время специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие команды Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, ФСБ, МВД и Федеральной службы судебных приставов.

Торжественная церемония открытия турнира была проведена под руководством руководителя региональных подразделений Росгвардии генерал-майора Юрия Келя. Он подчеркнул важность сохранения памяти о героях, которые сражались и пали, защищая народ. Родители погибшего героя Ольга Анатольевна и Владимир Дмитриевич Ивановы, а также супруга Александра Ольга стали почетными гостями турнира.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков, рассказал о своем близком друге, майоре Александре Иванове, который всегда стремился развиваться и вдохновлял молодых коллег. «Это человек, на которого нужно равняться», - отметил подполковник Ситенков.

Соревнования проходили в двух упражнениях служебно-прикладного вида спорта, где стрелки соревновались в точности и скорости стрельбы из пистолета Макарова. В результате ожесточенной борьбы сотрудники СОБР «Символ» заняли третье почетное место, уступив командам из МВД и ФСБ, занявшим второе и первое места соответственно.

Начальник региональных подразделений Росгвардии выразил благодарность всем участникам за их стремление к победе и вручил медали и кубки победителям и призерам соревнований.

Справочно:



Сотрудник СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор полиции Александр Иванов погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. За проявленный героизм и отвагу награждён орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия